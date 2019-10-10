У Дніпрі трапилася смертельна НП в лазні: що відомо

Вранці 10 жовтня в Дніпрі чоловік згорів живцем у лазні на території приватного сектору. Рятувальники не могли впоратися з вогнем майже годину.

Тіло 57-річного чоловіка виявили під час гасіння пожежі. Подія трапилася в Амур-Нижньодніпровському районі приблизно о сьомій ранку, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа спалахнула в одноповерховій прибудові до будинку, де знаходилася лазня. Причину займання почали встановлювати правоохоронці.

У Дніпрі чоловік згорів живцем у лазні Інформатор

Померлому було 57 років Інформатор

Надзвичайна подія сталася близько сьомої ранку Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в соціальних мережах поширюється інформація про те, що в одній зі шкіл Дніпра нібито зафіксували спалах гепатиту. Це підтвердила мама одного учня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!