У Дніпрі сталася серйозна НП у гуртожитку: Філатов розкрив деталі

У Дніпрі ввечері у суботу, 5 жовтня, у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі.

На місці працюють рятувальники, поліція, а також профільні міські служби. Засідає і комісія з надзвичайних ситуацій. Студентів, що мешкали в гуртожитку, відселили. Нині перекрито рух прилеглими вулицями, повідомив мер міста Борис Філатов.

"До висновку фахівців важко назвати причину ситуації, що сталася. Вдалося уникнути найгіршого. Нині відключено всі комунікації — газо- та електропостачання. Вживають надзвичайних заходів, щоб уникнути обвалення будівлі. Зранку буде фінальне засідання комісії, будуть остаточні рекомендації", – сказав міський голова Дніпра, котрий нині залишається на місці події.

Загалом у цій частині міста є системна проблема з промоїнами. Будівлю гуртожитку звели ще у 50-х роках. Вона має так званий стрічковий, а не капітальний фундамент. Під будинком також бомбосховище.

"Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Було вжито низку невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджено територію в радіусі 70 метрів", — сказав начальник першої державної пожежно-рятувальної частини восьмого загону, капітан служби цивільного захисту Микола Білий.

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