У Дніпрі сталася потрійна ДТП: постраждала жінка

У п'ятницю, 6 вересня, в Дніпрі на перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського зіткнулися Toyota, Chevrolet і Kia.

В результаті ДТП постраждала пасажирка однієї з іномарок. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі зіткнулися три іномарки Politeka

Відомо, що всі три автомобіля їхали вгору по Паторжинського. В районі перехрестя з вулицею Гоголя Toyota не витримав дистанцію і в'їхав в зупинений перед світлофором Chevrolet. Останній, в свою чергу, наздогнав Kia.

Через зіткнення пасажирка Chevrolet сильно вдарилася головою. Жінку госпіталізували в 16-у міську лікарню.

На місці події працювали патрульні і слідчий по ДТП.

У Дніпрі сталася потрійна ДТП Інформатор

У Дніпрі сталася потрійна ДТП Інформатор

У Дніпрі сталася потрійна ДТП Інформатор

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