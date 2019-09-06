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8 вересня • оновлено в 11:30
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У Дніпрі сталася потрійна ДТП: постраждала жінка

1.4т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 6 вересня, в Дніпрі на перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського зіткнулися Toyota, Chevrolet і Kia.

В результаті ДТП постраждала пасажирка однієї з іномарок. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі зіткнулися три іномарки

У Дніпрі зіткнулися три іномарки

Politeka

Новини
Повалене дерево і розбита голова: в Дніпрі сталася серйозна ДТП

Відомо, що всі три автомобіля їхали вгору по Паторжинського. В районі перехрестя з вулицею Гоголя Toyota не витримав дистанцію і в'їхав в зупинений перед світлофором Chevrolet. Останній, в свою чергу, наздогнав Kia.

Через зіткнення пасажирка Chevrolet сильно вдарилася головою. Жінку госпіталізували в 16-у міську лікарню.

На місці події працювали патрульні і слідчий по ДТП.

У Дніпрі сталася потрійна ДТП

У Дніпрі сталася потрійна ДТП

Інформатор

У Дніпрі сталася потрійна ДТП

У Дніпрі сталася потрійна ДТП

Інформатор

У Дніпрі сталася потрійна ДТП

У Дніпрі сталася потрійна ДТП

Інформатор

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП постраждали українці
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