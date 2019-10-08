У Дніпрі спалахнула пожежа в школі: подробиці

На житловому масиві Тополя в Дніпрі спалахнула пожежа на третьому поверсі школи №52. Займання сталося в кабінеті хімії в ніч на 8 жовтня.

На момент події в школі знаходився тільки сторож, а сама будівля не експлуатувалася з 1 вересня у зв'язку з ремонтом, повідомляє Інформатор. Тому пожежа ніяк не вплине на навчальний процес.

Через вогонь постраждали меблі, обгоріли стіни та стеля кабінету. Причину загоряння почали встановлювати правоохоронці.

Загорівся кабінет хімії на третьому поверсі Інформатор

Пожежа в школі №52 в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі залило дорогу небезпечним хімікатом з автоцистерни. Ще протягом години пробоїну не вдавалося закрити й хімікат продовжував витікати на дорогу.

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