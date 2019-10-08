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8 жовтня • оновлено в 13:30
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У Дніпрі спалахнула пожежа в школі: подробиці

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На житловому масиві Тополя в Дніпрі спалахнула пожежа на третьому поверсі школи №52. Займання сталося в кабінеті хімії в ніч на 8 жовтня.

На момент події в школі знаходився тільки сторож, а сама будівля не експлуатувалася з 1 вересня у зв'язку з ремонтом, повідомляє Інформатор. Тому пожежа ніяк не вплине на навчальний процес.

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Через вогонь постраждали меблі, обгоріли стіни та стеля кабінету. Причину загоряння почали встановлювати правоохоронці.

Загорівся кабінет хімії на третьому поверсі

Загорівся кабінет хімії на третьому поверсі

Інформатор

Пожежа в школі №52 в Дніпрі

Пожежа в школі №52 в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі залило дорогу небезпечним хімікатом з автоцистерни. Ще протягом години пробоїну не вдавалося закрити й хімікат продовжував витікати на дорогу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа школа
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