У Дніпрі рятують бійця ООС, який підірвався на міні: з'явилося тривожне фото

У Дніпрі рятують бійця ООС. Колаж
Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя пораненого в зоні бойових дій захисника.
Боєць постраждав в результаті підриву автомобіля на протитанковій міні. Про це на своїй сторінці в Facebook поділився заступник головного лікаря медзакладу Олександр Толубаєв.
"Лікарня Мечникова. Сьогодні ще один поранений. Підрив автомобіля на протитанковій міні в зоні ООС. Емоції давно вже" вигоріли", поступившись місцем відточеним діям медиків", – написав Толубаєв.
Скріншот Facebook / Олександр Толубаєв
Скріншот Facebook / Олександр Толубаєв
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.