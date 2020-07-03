У Дніпрі розшукують зниклу рік тому жінку: фото і прикмети
У Дніпрі розшукують зниклу рік тому жінку. Колаж
У березні 2019 року в Дніпрі безвісти зникла 60-річна Оксана Степанівна Круссер.
Жінка проживала на вулиці Володимира Антоновича. Відомо, що містянка нерідко зловживала алкоголем, однак на такий тривалий термін з дому раніше не йшла, повідомляє Інформатор.
Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявої статури, коротке сиве волосся, карі очі.
Була одягнена: сині джинси, темно-зелена куртка, блакитні кросівки.
У Дніпрі розшукують зниклу рік тому жінку Інформатор
Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Оксани Круссер, повідомляйте за номерами: (067) 953-53-30, (067) 609-92-28 або на лінію "102".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловік поїхав на дачу і безслідно зник.
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