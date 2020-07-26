У неділю, 26 липня, в Дніпрі на вулиці Марії Лисиченко лоб у лоб зіткнулися автомобілі Opel і Daewoo.

Обидва легковики отримали сильні механічні пошкодження. Людських жертв вдалося уникнути, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, винуватцем аварії є водій "німця", який сів за кермо в нетверезому стані. Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

У Дніпрі п'яний водій влаштував лобову ДТП Фото: "Дніпро оперативний"

У Дніпрі п'яний водій влаштував лобову ДТП Фото: "Дніпро оперативний"

У Дніпрі п'яний водій влаштував лобову ДТП Фото: "Дніпро оперативний"

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