У Дніпрі пройшла сильна злива з градом: фото і відео негоди

У п'ятницю, 12 червня, близько 17:00 на Дніпро обрушилася потужна злива. Вона супроводжувалася сильним вітром, а в певний районах – ще і градом.

Як розповів на своїй сторінці в Facebook заступник міського голови Михайло Лисенко, всього за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Як результат – десятки вулиць залишилися затопленими і знеструмленими.

Негода в Дніпрі Колаж

"П'ятдесят сім дерев, що впали. Внаслідок цього 14 обривів ліній електротранспорту та ще 12 ліній електропостачання міськради. Три лікарні без електропостачання. Сім пошкоджених транспортних засобів мешканців міста деревами, що впали", – написав Лисенко.

Негода в Дніпрі Facebook / Ліза Свєтлова

Окремі райони міста засипало ще і градом. Місцеві жителі поділилися фотографіями опадів в соціальних мережах.

Негода в Дніпрі Facebook / Світлана Лук'янченко

Негода в Дніпрі Facebook / Світлана Лук'янченко

На Слобожанському проспекті поривом вітру знесло надувний батут. На щастя, до цього моменту відвідувачі встигли покинути атракціон.

За інформацією інтернет-видання "Дніпро оперативний", на вулиці Жуковського блискавка вдарила в дерево. В результаті стовбур впав на припарковану поруч іномарку. Попередньо, в пригоді обійшлося без постраждалих.

Негода в Дніпрі Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Україну обрушилися зливи з грозами і градом. У містах зупинився транспорт і зникло світло.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!