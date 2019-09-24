Головна Новини
24 вересня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі за загадкових обставин загинула жінка: фото 18+

828 Читати матеріал російською

Увечері 23 вересня в Дніпрі жінка випала з вікна 6-го поверху і померла на місці.

Відомо, що перед трагедією з її вікна зняли москітну сітку. Загиблій приблизно 60 років, повідомляє Інформатор.

За словами сусідів, жінка рідко з'являлася вдома. Правоохоронцям вдалося знайти її сина для впізнання. Було це вбивство, самогубство чи нещасний випадок, встановлюватиме слідство.

Увага! фото 18+

Жінка випала з вікна 6-го поверху в Дніпрі

Жінка випала з вікна 6-го поверху в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що вранці 24 вересня в Дніпрі на Зоряному бульварі зіткнулися маршрутка №146 із пасажирами і вантажівка КрАЗ. В аварії постраждали 11 осіб. На місце події прибули п'ять карет швидкої допомоги.

Жінка випала з вікна на 6 поверсі

Жінка випала з вікна на 6 поверсі

інформатор

Новини
Мчав 200 км/год: у Дніпрі трапилася смертельна ДТП на мосту
З вікна зняли москітну сітку

З вікна зняли москітну сітку

Інформатор

Правоохоронці з'ясовують обставини того, що трапилося

Правоохоронці з'ясовують обставини того, що трапилося

Інформатор

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel