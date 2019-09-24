У Дніпрі за загадкових обставин загинула жінка: фото 18+

Увечері 23 вересня в Дніпрі жінка випала з вікна 6-го поверху і померла на місці.

Відомо, що перед трагедією з її вікна зняли москітну сітку. Загиблій приблизно 60 років, повідомляє Інформатор.

За словами сусідів, жінка рідко з'являлася вдома. Правоохоронцям вдалося знайти її сина для впізнання. Було це вбивство, самогубство чи нещасний випадок, встановлюватиме слідство.

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Жінка випала з вікна 6-го поверху в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що вранці 24 вересня в Дніпрі на Зоряному бульварі зіткнулися маршрутка №146 із пасажирами і вантажівка КрАЗ. В аварії постраждали 11 осіб. На місце події прибули п'ять карет швидкої допомоги.

Жінка випала з вікна на 6 поверсі інформатор

З вікна зняли москітну сітку Інформатор

Правоохоронці з'ясовують обставини того, що трапилося Інформатор

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