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У Дніпрі попрощаються з бійцем, загиблим в ООС

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10 липня по вул. Татарська в Дніпрі відбудеться прощання з військовослужбовцем Збройних сил Владиславом Локтіоновим.

Він загинув біля Торецька Донецької області 7 липня. Про це йдеться в повідомленні Правозахисної групи "СІЧ" у Facebook.

Військовослужбовець Владислав Локтіонов

Військовослужбовець Владислав Локтіонов

Сторінка Facebook Правозахисної групи "СІЧ"

"Позавчора, коли вся країна обурювалася перспективою діалогу з ворогом, в бліндаж українських військових поблизу Торецька прилетіла міна ... Прощання з Владиславом відбудеться завтра, 10.07. О 11:00 за адресою вул. Татарська, 63", - сказано в ньому.

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Локтіонов служив в в 92-й механізованій бригаді ВСУ.

Він вирушив на фронт у 2015 році, а в 2016 році потрапив у полон і провів там півтора року.

Після повернення з полону боєць був звільнений з армії.

У подальшому він через суд довів, що не є дезертиром і повернувся до лав ЗСУ.

У загиблого військового залишилася літня мати і маленький син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 4 липня в Дніпро військовим вертольотом доставили двох поранених бійців із зони ООС.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ООСзагинув боєцьДніпро
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