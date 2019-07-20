У Дніпрі поліція затримала п'яного чоловіка, який побив хворого сина

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння побив свого сина.
Правоохоронців на місце події викликала бабуся дитини, передає прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.
Поліція затримала чоловіка за побиття сина
Прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області
Повідомляється, що потерпілому хлопчикові 12 років, у нього інвалідність 1 групи через цукровий діабет.
Бабуся дитини розповіла, що мати хлопчика померла 2 роки тому, а батько п'є, б'є його і відбирає пенсію, що нараховується по інвалідності.
"У будинку в цей час (під час приїзду поліції, - ред.) перебував і той, про кого йшлося. Чоловік спав на підлозі. Його розбудили, доставили до Новокодацького відділення поліції і передали інформацію про виявлений факт домашнього насильства щодо неповнолітнього ювенальній превенції", - сказано в ньому.
Хлопчика госпіталізували, у нього діагностовано забій м'яких тканин обличчя та струс мозку.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що підозрюваному у вбивстві дівчинки під Дніпром суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 вересня 2019 року.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал