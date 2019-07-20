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У Дніпрі поліція затримала п'яного чоловіка, який побив хворого сина

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У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння побив свого сина.

Правоохоронців на місце події викликала бабуся дитини, передає прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Поліція затримала чоловіка за побиття сина

Поліція затримала чоловіка за побиття сина

Прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області

Повідомляється, що потерпілому хлопчикові 12 років, у нього інвалідність 1 групи через цукровий діабет.

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Бабуся дитини розповіла, що мати хлопчика померла 2 роки тому, а батько п'є, б'є його і відбирає пенсію, що нараховується по інвалідності.

"У будинку в цей час (під час приїзду поліції, - ред.) перебував і той, про кого йшлося. Чоловік спав на підлозі. Його розбудили, доставили до Новокодацького відділення поліції і передали інформацію про виявлений факт домашнього насильства щодо неповнолітнього ювенальній превенції", - сказано в ньому.

Хлопчика госпіталізували, у нього діагностовано забій м'яких тканин обличчя та струс мозку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що підозрюваному у вбивстві дівчинки під Дніпром суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 вересня 2019 року.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро домашнє насильство патрульна поліція
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