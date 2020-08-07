У Дніпрі поліція затримала кілера, якого розшукував Інтерпол. Фото

У Дніпрі поліція затримала кілера, якого розшукував Інтерпол. Колаж

У четвер, 6 серпня, в Дніпрі поліція затримала чоловіка, який скоїв вбивство на замовлення.

Злочинець, який знаходився в міжнародному розшуку, переховувався в Україні під чужим ім'ям. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі поліція затримала кілера, якого розшукував Інтерпол Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

35-річний чоловік скоїв замовне вбивство на території Болгарії. У 2016 році його оголосили в розшук. Щоб не попастися правоохоронцям, він використовував документи, видані на інше ім'я.

Місцезнаходження кілера, якого розшукував Інтерпол, встановили оперативники управління стратегічних розслідувань. Разом зі слідчими, патрульними і полком поліції особливого призначення вони затримали зловмисника.

У Дніпрі поліція затримала кілера, якого розшукував Інтерпол Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

У його автомобілі виявили зброю і патрони, а також підроблені документи. Як саме чоловік їх отримав, встановлять правоохоронці.

На даний момент тривають слідчі дії. Встановлюється, чи причетний вбивця до тяжких злочинів на території України. Інформацію про те, що чоловік затриманий, вже передали в Інтерпол.

У Дніпрі поліція затримала кілера, якого розшукував Інтерпол Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

У Дніпрі поліція затримала кілера, якого розшукував Інтерпол Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

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