У Дніпрі підпалили хлопчика: з'явилися нові подробиці і фото 18+

У Дніпрі у серпні поточного року через дитячі пустощі ледь не позбувся життя 8-річний Кирило Яцун.

Під час гри діти облили хлопчика бензином, а потім підпалили. Після двох місяців перебування у відділенні реанімації дитину з 35% опіків тіла перевели у стаціонар, повідомила волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова на своїй сторінці у Facebook.

У Дніпрі діти підпалили 8-річного хлопчика Колаж

Наразі загрози для життя хлопчика немає, проте говорити про одужання поки рано – попереду на нього чекає тривалий шлях лікування і реабілітації. Через відсутність шкіри Кирило потребує дорогих антибіотиків. Життєво необхідні препарати щодня коштують сім'ї тисяч гривень. Мама виховує сина самостійно, а для того, щоб забезпечити нагляд за дитиною, їй довелося кинути роботу.

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Facebook Олександри Сови-Тимошенкової У Дніпрі діти підпалили 8-річного хлопчика

Всі небайдужі можуть допомогти потерпілому, перерахувавши гроші на карту.

Рахунок: ЄДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, № 26004010029952, валюта UAH (українська гривня), також можна переказавши гроші на картку фонду 5583350100373193 (через термінал).

Карта ПриватБанку: 5168 7427 1212 6501 (оформлена на Тимощенкову Олександру).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Криму однорічна дівчинка отримала жахливі опіки горлянки і стравоходу. Мати дівчинки зізналася лікарям, що готувала своїй дочці кашу, але замість води налила в каструлю кислоту. За фактом події почалася перевірка.

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