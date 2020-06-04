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4 червня • оновлено в 19:26
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри на залізниці. Відео

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У Дніпрі група підлітків чіплялася за потяг, що рухався на повній швидкості.

Один з хлопців знімав увесь процес на телефон. Відео небезпечних розваг опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри на залізниці

У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри на залізниці

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

На відео потрапили четверо хуліганів. За словами очевидців, спочатку їх було більше, проте деяким все ж вдалося застрибнути на вагони і поїхати.

Попередньо, все обійшлося без постраждалих.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Укрзалізниця" вперше після карантину запустила поїзди далекого сполучення в напрямку Заходу України.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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