У Дніпрі під час пожежі ледь не вчаділа дитина: перші деталі

У Дніпрі 19 серпня на вулиці Леоніда Стромцова горіла багатоповерхівка.

Про виникнення пожежі стало відомо близько 02:13. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі на пожежі постраждала дитина NewsOne

Як вдалося встановити рятувальникам, загоряння виникло в квартирі на 1 поверсі 5-поверхового будинку. Всіх мешканців будинку довелося евакуювати через сильне задимлення.

На боротьбу з вогнем пожежникам знадобилося менше години.

Продуктами горіння під час пожежі отруїлася 6-річна дівчинка. Дитину госпіталізували до пульмонологічного відділення Дніпровської клінічної лікарні.

Для ліквідації пожежі було залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху. Труп молодої дівчини виявили на Донецькому шосе.

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