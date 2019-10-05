У Дніпрі під авто впав асфальт: фото з місця

На вулиці Міхновського, біля ТЦ "Сіті Центр", провалився асфальт.

Про це повідомляє Інформатор з місця події, передає OBOZREVATEL.

У Дніпрі під колесами авто провалився асфальт dp.informator.ua

Місцеві жителі вже звернулися в усі необхідні служби і чекають їх реакції.

На місці повідомили, що невелика яма з'явилася на дорозі ще тиждень тому. 4 жовтня, коли під вечір розігралася негода, провал став розростатися і в результаті впав під колесами легковика.

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Місцеві жителі розповіли, що на даний момент вже повідомили про проблему а гарячу лінію міськради. Місце огородили сигнальними стрічками.

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