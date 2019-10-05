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6 жовтня • оновлено в 18:04
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У Дніпрі під авто впав асфальт: фото з місця

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На вулиці Міхновського, біля ТЦ "Сіті Центр", провалився асфальт.

Про це повідомляє Інформатор з місця події, передає OBOZREVATEL.

У Дніпрі під колесами авто провалився асфальт

У Дніпрі під колесами авто провалився асфальт

dp.informator.ua

Місцеві жителі вже звернулися в усі необхідні служби і чекають їх реакції.

На місці повідомили, що невелика яма з'явилася на дорозі ще тиждень тому. 4 жовтня, коли під вечір розігралася негода, провал став розростатися і в результаті впав під колесами легковика.

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У Дніпрі під авто впав асфальт: фото з місця

dp.informator.ua

У Дніпрі під авто впав асфальт: фото з місця

dp.informator.ua

Місцеві жителі розповіли, що на даний момент вже повідомили про проблему а гарячу лінію міськради. Місце огородили сигнальними стрічками.

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У Дніпрі під авто впав асфальт: фото з місця

dp.informator.ua

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Місце
Україна Дніпро
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авто погода
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