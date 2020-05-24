У Дніпрі оштрафували батьків дівчини, яка весіла на верхньому поверсі недобудови

У Дніпрі поліцейські знайшли 15-річну дівчину, яка влаштувала небезпечні розваги з вікна багатоповерхівки, і притягли до відповідальності її батьків.
За даним фактом відносно батька неповнолітньої правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано, як дівчина повисла з вікна дев'ятого поверху покинутої будівлі по вулиці Бориса Кротова.
Поліція оштрафувала батьків дівчини, яка весіла на верхньому поверсі недобудови
Скріншот з відео
Співробітники з ювенальної превенції Шевченківського відділення поліції негайно розпочали перевірку, встановили особу дівчини і її батьків. В ході бесіди дівчина не змогла пояснити співробітникам поліції, навіщо залізла на вікно будівлі. Правоохоронці провели роз'яснювальну бесіду з батьками та дівчиною про небезпеку подібних розваг.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри на верхньому поверсі недобудови. Одна з дівчаток без будь-якої страховки повисла на руках на краю плити.
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