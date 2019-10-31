У Дніпрі обгорілий чоловік вибіг з пожежі: фото 18+

У середу, 30 жовтня, в Дніпрі рятували чоловіка, який вибіг на Слобожанський проспект з пожежі в складських приміщеннях. У потерпілого обгоріло тіло.

Чоловік кричав від болю поки сидів на асфальті й чекав медиків, повідомляє Інформатор. Протягом декількох хвилин потерпілого забрали в "швидку" і госпіталізували в опікове відділення міської лікарні №2 в супроводі патрульних.

У Дніпрі обгорілий чоловік вибіг з пожежі Інформатор

Сильна пожежа, на якій постраждав чоловік, виникла в господарській будівлі на вулиці Артеківській. З вогнем боролися відразу дві пожежні частини. Що могло стати причиною загоряння почали з'ясовувати правоохоронці.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Покрові Дніпропетровської області поліцейські затримали жінку, яка завдала співмешканцю смертельне ножове поранення. Встановлено, що жінка вже відбувала покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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