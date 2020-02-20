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20 лютого • оновлено в 18:59
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У Дніпрі напали на чиновника міськради: з'явилося відео

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У Дніпрі 17 лютого нападу піддався начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз.

Чиновнику вдалося ухилитися від ударів, постраждав лише його автомобіль. Самі злочинці "засвітилися" на камеру відеоспостереження, передає "Дніпро Час".

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За словами потерпілого, відразу після нападу він зателефонував дружині. Переконавшись, що його сім'ї це ніяк не торкнулося, Мороз заїхав на заправку, де повідомив про подію патрульним. Додому вони повернулися вже разом.

У Дніпрі напали на чиновника міськради

У Дніпрі напали на чиновника міськради

Скріншот

Того вечора по всій області був оголошений план "Перехоплення". Правоохоронці відразу ж почали розслідування справи, проте злочинна банда досі на свободі. Сам чиновник упевнений, що йому хотіли помститися.

"Швидше за все, це була відповідь за те, що ми в Дніпрі закриваємо досить гучні "наливайки". І поки інших варіантів немає", – розповів Мороз.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в понеділок, 17 лютого, в Дніпрі невідомі напали на начальника інспекції з благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза. Подія трапилася біля будинку чиновника близько 19:25.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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