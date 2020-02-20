У Дніпрі напали на чиновника міськради: з'явилося відео

У Дніпрі 17 лютого нападу піддався начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз.

Чиновнику вдалося ухилитися від ударів, постраждав лише його автомобіль. Самі злочинці "засвітилися" на камеру відеоспостереження, передає "Дніпро Час".

За словами потерпілого, відразу після нападу він зателефонував дружині. Переконавшись, що його сім'ї це ніяк не торкнулося, Мороз заїхав на заправку, де повідомив про подію патрульним. Додому вони повернулися вже разом.

У Дніпрі напали на чиновника міськради Скріншот

Того вечора по всій області був оголошений план "Перехоплення". Правоохоронці відразу ж почали розслідування справи, проте злочинна банда досі на свободі. Сам чиновник упевнений, що йому хотіли помститися.

"Швидше за все, це була відповідь за те, що ми в Дніпрі закриваємо досить гучні "наливайки". І поки інших варіантів немає", – розповів Мороз.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в понеділок, 17 лютого, в Дніпрі невідомі напали на начальника інспекції з благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза. Подія трапилася біля будинку чиновника близько 19:25.

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