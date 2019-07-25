У Дніпрі на трамвайній зупинці помер чоловік. Відео

У середу, 24 липня, близько 21:00 в Дніпрі на трамвайній зупинці "Проспект Сергія Нігояна" був помічений чоловік, який лежав на землі.

Чоловік не подавав жодних ознак життя. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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У Дніпрі на трамвайній зупинці помер чоловік Інформатор

Молодик, який проходив повз, викликав швидку допомогу, попередньо вимірявши пульс. На місце події прибув реанімобіль. Протягом півгодини медики робили масаж серця і підключали дефібрилятор, але врятувати чоловіка не вдалося.

Особу загиблого та обставини смерті встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Черкащині чоловік помер від укусу бджоли.

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