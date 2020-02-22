У Дніпрі на території приватного сектора сталася велика пожежа. Відео

У п'ятницю, 21 лютого, в Дніпрі на вулиці Солончакова на території приватного будинку сталася пожежа.

О 19:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного сектора в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині гаража. Вогонь пошкодив конструкції металевого гаража, господарське майно і автомобіль "BYD" 2014 випуску.

У той же час в соціальних мережах очевидці повідомили, що полум'я охопило всю площу будинку і подвір'я.

Загальна площа пожежі склала 70 квадратних метрів. До ліквідації було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа на вулиці солончаковими Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селищі Пропашне Дніпропетровської області сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка. У вогняній пастці опинилися двоє людей. Врятуватися вдалося лише одному.

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