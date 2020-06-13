У Дніпрі на набережній перекинувся мікроавтобус: постраждали три людини. Фото

У суботу, 13 червня, в Дніпрі на Січеславській Набережній під пішохідним мостом на Монастирський острів сталася аварія.

В інциденті постраждали двоє дорослих і дитина. На місці працювала поліція, "швидка" і рятувальники, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, Skoda і Volkswagen їхали по Набережній в бік житлового масиву Перемога. Мікроавтобус Toyota рухався їм назустріч. Водій Skoda різко зупинився. Чоловік за кермом Volkswagen не встиг зорієнтуватися і вдарив по гальмах, через що його винесло на зустрічну смугу, де він врізався в Toyota. Від зіткнення мікроавтобус перекинувся на дах.

У Дніпрі на набережній перекинувся мікроавтобус Інформатор

У Дніпрі на набережній перекинувся мікроавтобус Інформатор

У Дніпрі на набережній перекинувся мікроавтобус Інформатор

Двох постраждалих госпіталізували в міську лікарню №16, дитину доставили в Обласну дитячу лікарню на вулиці Космічній. Місце аварії огородили, автомобілі пустили в об'їзд. Рятувальники змивали з дороги розлите паливо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром авто на швидкості влетіло в стовп. В результаті аварії постраждала родина з маленькими дітьми.

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