У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку: поліція шукає злочинця

У вівторок, 21 липня, близько 5:00 ранку в Дніпрі на Монастирському острові невідомий зґвалтував жінку і зник з місця злочину.

Крім того, він забрав у неї мобільний телефон. Свідки намагалися його зловити, але злочинець перестрибнув через паркан човнової станції, і більше його не бачили. Поліція патрулює острів в пошуках ймовірного злочинця, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, зловмисник згвалтував жінку, після чого забрав у неї телефон і спробував втекти. Потім його побачила компанія молодих хлопців. Постраждала попросила зловити його, але він уже був на великій відстані від них.

У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку. Фото "Інформатор"

Свідки розповіли, що чоловік викинув телефон в річку, перебрався через паркан човнової станції, і більше його не бачили.

На місце події прибули чотири екіпажі поліції. Патрульні також стоять на пішохідному мосту. Акваторію Дніпра досліджує водний екіпаж правоохоронців.

За описами свідків, підозрюваному близько 40-45 років, він був одягнений в чорну сорочку та темні штани.

У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку. Фото "Інформатор"

У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку. Фото "Інформатор"

Відзначимо, що постраждалу направили до лікарні для подальшого обстеження. За словами свідків, жінці близько 30 років і вона була не одна – ймовірно, з подругою.

У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку. Фото "Інформатор"

На даний момент пошуки зловмисника тривають.

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