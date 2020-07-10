У Дніпрі молода сімейна пара загинула в ДТП: подружжя чекали дитину. Фото
У Дніпрі молода сімейна пара загинула в ДТП.
У Дніпрі на вулиці Полтавське шосе в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула молода подружня пара.
Як повідомила на своїй Facebook сторінці Тетяна Гаврилова, загиблі Павло та Олена тільки недавно одружилися. Подружжя чекали дитину.
Також стало відомо, що загиблий Павло є братом волонтера з Дніпра – Анни Двойкіної.
Загибла молода пара Павло та Олена. Facebook Тетяни Гаврилової
Тепер сім'ї загиблих потрібна фінансова допомога, щоб поховати пару:
5168 7573 8173 8113 – Щеголь Олександр Павлович (тато).
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