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3 січня • оновлено в 12:17
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Софія Ковнір

У Дніпрі масштабна пожежа знищила цілий будинок: вогняні фото і відео

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У Дніпрі 2 січня на вулиці Чаплинська загорівся приватний будинок.

Так, пожежа охопила двоповерховий житловий будинок, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Інформатор

В результаті були знищені дах, перекриття, побутова техніка та домашні речі на загальній площі 200 кв. метрів.

Пожежу локалізували о 19:55 та ліквідували о 20:10.

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Інформатор

У пресслужбі відзначили, що загиблих і постраждалих немає.

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Інформатор

Але в соцмережі поширилася інформація про те, що жителі згорілого будинку залишилися на вулиці і терміново потребують допомоги.

В першу чергу, сім'ї потрібні взуття та одяг, так як є діти 10-12 років, а також літня жінка.

У Дніпрі масштабна пожежа знищила цілий будинок: вогняні фото і відео
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Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Інформатор

Крім цього, потрібна грошова допомога: 5168 7551 0544 8654 Буцька Марина Петрівна.

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Інформатор

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі затримали чоловіка, який "замінував" два вокзали.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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