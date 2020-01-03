У Дніпрі масштабна пожежа знищила цілий будинок: вогняні фото і відео

У Дніпрі 2 січня на вулиці Чаплинська загорівся приватний будинок.
Так, пожежа охопила двоповерховий житловий будинок, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Пожежа в Дніпрі
Інформатор
В результаті були знищені дах, перекриття, побутова техніка та домашні речі на загальній площі 200 кв. метрів.
Пожежу локалізували о 19:55 та ліквідували о 20:10.
Пожежа в Дніпрі
Інформатор
У пресслужбі відзначили, що загиблих і постраждалих немає.
Пожежа в Дніпрі
Інформатор
Але в соцмережі поширилася інформація про те, що жителі згорілого будинку залишилися на вулиці і терміново потребують допомоги.
В першу чергу, сім'ї потрібні взуття та одяг, так як є діти 10-12 років, а також літня жінка.
Пожежа в Дніпрі
Інформатор
Крім цього, потрібна грошова допомога: 5168 7551 0544 8654 Буцька Марина Петрівна.
Пожежа в Дніпрі
Інформатор
Пожежа в Дніпрі
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі затримали чоловіка, який "замінував" два вокзали.
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