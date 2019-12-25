Прикували ланцюгом і катували: в Дніпрі познущалися над чоловіком

Вночі 24 грудня в Дніпрі семеро невідомих катували чоловіка, посадили на поводок і прив'язали його до дерева.

Мешканці вулиці Універсальної, побачивши знущання, звернулися в поліцію. Про це OBOZREVATEL повідомив прессекретар патрульної поліції в Дніпропетровській області Павло Карманов.

На місце події прибули правоохоронці. Побачивши патрульних, група людей стала розбігатися, але їх вдалося затримати. Слідчо-оперативна група з'ясовувала деталі інциденту.

Поліцейські виявили, що чоловік був прикутий до дерева ланцюгом з нашийником. Потерпілого госпіталізувала швидка допомога. Причини знущань над ним з'ясовує поліція. За інформацією очевидців, молоді люди звинувачували чоловіка в педофілії і таким способом намагалися його покарати.

У Дніпрі чоловіка прикували ланцюгом Depositphotos

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі Дніпропетровської області троє чоловіків забили двох знайомих до смерті через нібито крадіжку їжі і техніки.

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