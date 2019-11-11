У Дніпрі горів пансіонат для літніх людей: постраждав чоловік

У Дніпрі 11 листопада на вулиці Гаванській в одному з будинків геріатричного пансіонату сталася пожежа.

Всіх пацієнтів екстрено евакуювали. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі горів пансіонат для людей похилого віку Life.ru

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Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько опівночі. На місце направили два пожежно-рятувальних відділення.

Медперсоналом пансіонату виведені на свіже повітря 25 пацієнтів. Рятувальники по сходовій клітині вивели на свіже повітря ще чотирьох пацієнтів, двох з них – із застосуванням апаратів захисту органів дихання.

В результаті пожежі постраждав 61-річний пацієнт. Чоловік отримав опіки 1-2 ступеня шиї та верхніх кінцівок. Постраждалого госпіталізували в опікове відділення Дніпровської міської клінічної лікарні №2.

Вогонь вдалося ліквідувати менш ніж за 15 хвилин. До гасіння пожежі залучено 18 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У Дніпрі горів пансіонат для людей похилого віку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром жінка згоріла уві сні разом з будинком. Пожежу ліквідували понад дві години. Вогонь знищив дах будинку, внутрішнє оздоблення стін, меблі та домашні речі.

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