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26 травня • оновлено в 09:45
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі фура на ходу втратила причіп і вилетіла на "зустрічку". Відео

1.1т
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У Дніпрі 25 травня вантажівка втратила причіп під час руху проспектом Івана Мазепи.

Сам автомобіль винесло на зустрічну смугу. НП трапилася близько 22:10, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шофер встиг вчасно загальмувати, тому зіткнення з іншими транспортними засобами вдалося уникнути. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася нічна ДТП з мікроавтобусом. В результаті постраждала дівчина.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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