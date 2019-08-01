У Дніпрі двоє чоловіків влаштували стрілянину з балкона 7 поверху

У Дніпрі, 31 липня, близько опівночі на вулиці Михайла Грушевського двоє чоловіків влаштували стрілянину з балкона сьомого поверху.
Патрульні приїхали на місце події. Заявник вказав, з якої квартири було чутно вистріли, і інспектори помітили на балконі двох чоловіків, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області.
Поліцейські зайшли в під'їзд сусіднього будинку, і в ході огляду на сьомому поверсі виявили двох осіб.
Стрільба з балкона
Mordovmedia
При огляді поліцейські не виявили у громадян заборонених предметів. Але чоловіки зізналися, що стріляли і зброя знаходиться в квартирі.
Так, патрульні виявили травматичну зброю. Чоловіки відмовилися надати пояснення з приводу події.
Чоловіки стріляли з балкона
Пресслужба Патрульної поліції
Чоловіки стріляли з балкона
Пресслужба Патрульної поліції
Чоловіки стріляли з балкона
Пресслужба Патрульної поліції
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі сталася масова бійка з пострілами: є постраждалі.
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