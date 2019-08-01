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У Дніпрі двоє чоловіків влаштували стрілянину з балкона 7 поверху

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У Дніпрі, 31 липня, близько опівночі на вулиці Михайла Грушевського двоє чоловіків влаштували стрілянину з балкона сьомого поверху.

Патрульні приїхали на місце події. Заявник вказав, з якої квартири було чутно вистріли, і інспектори помітили на балконі двох чоловіків, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські зайшли в під'їзд сусіднього будинку, і в ході огляду на сьомому поверсі виявили двох осіб.

Стрільба з балкона

Стрільба з балкона

Mordovmedia

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При огляді поліцейські не виявили у громадян заборонених предметів. Але чоловіки зізналися, що стріляли і зброя знаходиться в квартирі.

Так, патрульні виявили травматичну зброю. Чоловіки відмовилися надати пояснення з приводу події.

Чоловіки стріляли з балкона

Чоловіки стріляли з балкона

Пресслужба Патрульної поліції

Чоловіки стріляли з балкона

Чоловіки стріляли з балкона

Пресслужба Патрульної поліції

Чоловіки стріляли з балкона

Чоловіки стріляли з балкона

Пресслужба Патрульної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі сталася масова бійка з пострілами: є постраждалі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро стрілянина чоловік
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