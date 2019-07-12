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У Дніпрі чоловіка на інвалідному кріслі вночі кинули і втекли. Фото

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У Дніпрі на проспекті Олександра Поля біля продуктового магазину вночі виявили чоловіка в інвалідному кріслі.

За словами місцевих жителів, чоловіка до магазину прикотив невідомий, який кинув його і втік, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На місце приїхав екіпаж патрульної поліції і бригада швидкої, проте чоловік відмовився їхати з ними. Після цього всю ніч його відпоювали чаєм співробітники магазину, оскільки "йому було холодно, а виїхати він не міг, адже ні руки, ні ноги не працюють".

Потім вранці поліцію знову викликали.

По приїзду на місце екіпаж патрульної поліції поспілкувався з чоловіком. Він представився, назвав дату народження і заявив, що "у нього все в порядку і йому потрібно в Кропивницький".

Як він опинився вночі біля магазину - він пояснити не зміг. Потім чоловік сказав, що проходить лікування в лікарні, спочатку назвавши Дніпровський військовий госпіталь, потім Дніпропетровську обласну лікарню ім. Мечникова і міську лікарню №16.

Чоловік на інвалідному візку

Чоловік на інвалідному візку

Информатор

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У всіх лікарнях повідомили, що чоловік з таким прізвищем у них не числиться. Патрульні запропонували йому проїхати в службу соціального захисту населення, від чого той відмовився, як відмовився і від допомоги поліції і швидкої.

Варто зазначити, що згідно із законом ні патрульні, ні медики не можуть надавати допомогу без згоди потерпілого або його родичів, а оскільки він відмовився, то у служб буквально "зв'язані руки".

Пізніше власник магазину розповів, що вночі на виклик приїхали всі належні служби і навіть представник міськради, але чоловікові їх допомога також не знадобилася. Він зазначив, що поліція, швидка і міська влада "спрацювали на відмінно, і їх провини в тому, що чоловік все ще перебуває на вулиці - ні".

Власник магазину також пропонував відвезти чоловіка, куди йому потрібно і надати йому душ і чистий одяг, але мандрівник в інвалідному кріслі був невблаганний. Співробітники магазину будуть вмовляти чоловіка поїхати в соціальні служби, і як тільки він погодиться - патрульні його туди доставлять.

Кинутий чоловік

Кинутий чоловік

Информатор

Чоловікові намагалися допомогти всі

Чоловікові намагалися допомогти всі

Информатор

Поліцейські намагалися допомогти

Поліцейські намагалися допомогти

Информатор

Кинутий чоловік

Кинутий чоловік

Информатор

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро чоловік
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