У Дніпрі чоловік зґвалтував 5-річну дівчинку

На Дніпропетровщині 32-річний чоловік зґвалтував маленьку дочку своїх знайомих.

Батьки попросили доглянути за дитиною, коли той вчинив дії сексуального характеру. Подія трапилася у неділю, 13 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області.

Сьогодні, 15 жовтня, дівчинку доправили в поліцію для документування злочину і роботи з психологами. Чоловіка затримали правоохоронці. Відомо, що зловмисник був раніше судимий за крадіжки.

ГУНП у Дніпропетровській області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Після проведення судово-психологічної експертизи затриманому буде вручено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід.

За скоєний злочин затриманому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

ГУНП у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині чоловік регулярно ґвалтував пасербицю протягом двох років. Не так давно стало відомо, що дівчинка народила від нього дитину.

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