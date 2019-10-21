У Дніпрі чоловік жорстко розправився з коханим колишньої: подробиці

У Дніпрі 21 жовтня конфлікт між двома чоловіками закінчився різаниною.

Інцидент стався в малосімейці на вулиці Софії Ковалевської. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловік жорстко розправився з коханим колишньої Інформатор

За словами місцевих жителів, конфлікт між чоловіками стався на грунті ревнощів. Його ініціатор виявив вдома у жінки, з якою у них є спільна дитина, нового співмешканця. Між ними зав'язалася бійка, в ході якої колишній чоловік кілька разів ударив опонента ножем.

Тяжкого потерпілого госпіталізували в 16-у міську лікарню. Нападника доставили у відділення поліції, зараз з ним працюють слідчі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою. Водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу. Він вирішив привласнити гроші собі, а втихомирити обурення жінки погрожував за допомогою поліції.

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