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У Дніпрі чоловік застрелився з рушниці на очах у дружини: фото з місця подій

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У Дніпрі в ніч на 15 серпня з великокаліберної гвинтівки застрелився чоловік.

Трагедія сталася в одній з квартир на Донецькому шосе. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі застрелився чоловік

У Дніпрі застрелився чоловік

1ul.ru

На момент події дружина чоловіка перебувала з ним в квартирі. Відомо, що ніяких сварок в сім'ї, які могли підштовхнути до самогубства, в цей вечір не було.

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Правоохоронні органи почали встановлювати деталі події.

Чоловік наклав на себе руки на очах у дружини

Чоловік наклав на себе руки на очах у дружини

Інформатор

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Деталі події встановлює поліція

Деталі події встановлює поліція

Інформатор

Як OBOZREVATEL писав раніше, співробітник Національної поліції України 12 серпня наклав на себе руки в аеропорту Дніпра. Перед смертю поліцейський відправив прощальне смс своїй знайомій, а також написав записку, в якій просить вибачення.

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Україна Дніпро
Теги
смерть Національна поліція України
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