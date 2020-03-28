У Дніпрі чоловік продавав бойові гранати прямо на вулиці. Відео

У четвер, 26 березня, в Дніпрі затримали раніше судимого 54-річного чоловіка під час збуту боєприпасів.

Поліцейські затримали зловмисника під час збуту двох гранат з запалами до них і вилучили у нього грошові кошти, отримані від продажу боєприпасів. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В рамках кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України співробітники карного розшуку провели обшук за місцем проживання чоловіка.

Чоловік продавав бойові гранати Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Чоловік продавав бойові гранати Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

В результаті обшуку в квартирі поліцейські вилучили 343 патрона з них: 181 патрон калібру 5,45 мм, 75 патронів калібру 7,62 мм, 84 патрона для гвинтівки калібру 7,62 мм і 3 патрони калібру 9 мм.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вилучена зброя направлена на проведення відповідних експертиз. Триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі врятували тяжко пораненого 26-річного бійця ВСУ.

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