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У Дніпрі чоловік повісився на лініях електропередач. Моторошне фото

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10 липня в Дніпрі чоловік наклав на себе руки між прутів опори ліній електропередач.

Чоловіка з петлею на шиї на вулиці Черкаській випадково виявив його однокласник, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловік повісився на лінії електропередач

У Дніпрі чоловік повісився на лінії електропередач

Інформатор

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За попередньою інформацією, чоловік покінчив життя самогубством, повісившись на ремені. Причина його вчинку невідома, передсмертної записки біля тіла не виявили.

У Дніпрі чоловік повісився на лініях електропередач. Моторошне фото

Інформатор

Правоохоронці розбираються в деталях події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром другу добу шукають тіло загиблого під завалами

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро патрульна поліція смерть
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