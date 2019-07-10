У Дніпрі чоловік повісився на лініях електропередач. Моторошне фото

10 липня в Дніпрі чоловік наклав на себе руки між прутів опори ліній електропередач.
Чоловіка з петлею на шиї на вулиці Черкаській випадково виявив його однокласник, повідомляє Інформатор.
У Дніпрі чоловік повісився на лінії електропередач
Інформатор
За попередньою інформацією, чоловік покінчив життя самогубством, повісившись на ремені. Причина його вчинку невідома, передсмертної записки біля тіла не виявили.
Інформатор
Правоохоронці розбираються в деталях події.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром другу добу шукають тіло загиблого під завалами
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