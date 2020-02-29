У Дніпрі біля житлових будинків вибухнув снаряд: дитині відірвало руку. Відео

У суботу, 29 лютого, в Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь прогримів вибух.
На Рубіновому бульварі у 7-річної дитини вибухнув пристрій осколкового типу. Про це повідомив Дніпро оперативний.
Від вибуху дитині відірвало кисть руки, а осколки потрапили в тіло. Свідки інциденту почали відразу ж допомагати постраждалій дитині і викликали "швидку".
Попередньо, у дитини дуже серйозні травми - відірвана кисть руки і осколкове поранення тулуба. На місце інциденту відразу ж викликали поліцію. Правоохоронці та рятувальники досліджували територію біля вибуху і виявили предмет, схожий на детонатор від 125-мм снаряда. 7-річного хлопчика екстрено госпіталізували в Обласну дитячу лікарню.
Дитині відірвало руку через вибух снаряда
Дніпро оперативний
Дитині відірвало руку через вибух снаряда
Дніпро оперативний
Пізніше в Telegram-каналі Х ** вий Дніпро опублікували відео з місця події.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Покрові Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок. З палаючого приміщення не встиг вибратися 53-річний власник. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі.
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