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29 лютого • оновлено в 13:28
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У Дніпрі біля житлових будинків вибухнув снаряд: дитині відірвало руку. Відео

2.4т
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У суботу, 29 лютого, в Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь прогримів вибух.

На Рубіновому бульварі у 7-річної дитини вибухнув пристрій осколкового типу. Про це повідомив Дніпро оперативний.

Від вибуху дитині відірвало кисть руки, а осколки потрапили в тіло. Свідки інциденту почали відразу ж допомагати постраждалій дитині і викликали "швидку".

Попередньо, у дитини дуже серйозні травми - відірвана кисть руки і осколкове поранення тулуба. На місце інциденту відразу ж викликали поліцію. Правоохоронці та рятувальники досліджували територію біля вибуху і виявили предмет, схожий на детонатор від 125-мм снаряда. 7-річного хлопчика екстрено госпіталізували в Обласну дитячу лікарню.

Дитині відірвало руку через вибух снаряда

Дитині відірвало руку через вибух снаряда

Дніпро оперативний

Дитині відірвало руку через вибух снаряда

Дитині відірвало руку через вибух снаряда

Дніпро оперативний

Пізніше в Telegram-каналі Х ** вий Дніпро опублікували відео з місця події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Покрові Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок. З палаючого приміщення не встиг вибратися 53-річний власник. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
"Спасибо" киборгам и всем всу ,вас долго ещё будут помнить в украине.
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