У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія: подробиці

У Дніпрі вранці 25 жовтня на перетині вулиць Чернишевського і Гоголя зіткнулися Range Rover і Opel. Незабаром неподалік водій Skoda збив жінку з дитиною.

Перша аварія обійшлася без потерпілих. У другій постраждала дитина, дівчинку госпіталізували в лікарню, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

Як стало відомо, Opel виїжджав з боку вулиці Гоголя на Чернишевського і не поступився дорогою Range Rover, який рухався по головній. В інциденті ніхто не постраждав, проте рух електротранспорту було паралізовано.

Незабаром в 20 метрах від цієї аварії водій Skoda збив маму і дитину. Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Рух електротранспорту було призупинено в обох напрямках, також утворилася пробка в бік Святослава Хороброго.

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром автомобіль переїхав велосипедиста. Велосипедист отримав численні травми, в тому числі сильно пошкоджена спина. Його госпіталізували в лікарню.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!