Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 10:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія: подробиці

263 Читати матеріал російською

У Дніпрі вранці 25 жовтня на перетині вулиць Чернишевського і Гоголя зіткнулися Range Rover і Opel. Незабаром неподалік водій Skoda збив жінку з дитиною.

Перша аварія обійшлася без потерпілих. У другій постраждала дитина, дівчинку госпіталізували в лікарню, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

Новини
Відеоігри за кермом: дніпряни поскаржилися на безвідповідального маршрутника

Як стало відомо, Opel виїжджав з боку вулиці Гоголя на Чернишевського і не поступився дорогою Range Rover, який рухався по головній. В інциденті ніхто не постраждав, проте рух електротранспорту було паралізовано.

Незабаром в 20 метрах від цієї аварії водій Skoda збив маму і дитину. Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Рух електротранспорту було призупинено в обох напрямках, також утворилася пробка в бік Святослава Хороброго.

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

У Дніпрі біля академії будівництва сталася масова аварія

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром автомобіль переїхав велосипедиста. Велосипедист отримав численні травми, в тому числі сильно пошкоджена спина. Його госпіталізували в лікарню.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія постраждала дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel