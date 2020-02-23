У неділю, 23 лютого, в Дніпрі на Криворізькому шосе ВАЗ на повному ходу влетів у колеса фури.

З місця аварії двох постраждалих - водія і пасажира легковика - у важкому стані забрали бригади "швидких". Про це повідомив Інформатор.

За попередньою інформацією поліції, водій фури, рухаючись в сторону міста, вирішив розвернутися через дві суцільні смуги. ВАЗ їхав в попутному йому напрямку. Як тільки фура пішла на розворот, в його задні колеса і влетів легковик. Удар був такої сили, що передня частина кузова автомобіля перетворилася на купу металу.

Водія ВАЗ затисло в салоні - щоб дістати його на допомогу викликали службу порятунку. Чоловік спочатку був контактний, але пізніше став втрачати свідомість. Коли він зовсім перестав реагувати на медиків, ті прийняли рішення діставати його до приїзду бригади рятувальників. Патрульні виламали двері машини і почали розтискати сидіння, коли до місця під'їхали рятувальники. Спільними зусиллями їм вдалося звільнити чоловіка і витягнути з салону автомобіля.

У той момент він вже не дихав. Протягом 10-15 хвилин медики "качали" чоловіка, намагаючись запустити його серце. Пізніше пульс з'явився, однак самостійно дихати він не міг. Його відразу ж посадили в реанімобіль і госпіталізували. Ще один потерпілий - пасажир ВАЗа - залишився живий, але отримав серйозні травми. Попередньо, у нього зламані обидві ноги. З місця аварії його також забрала бригада медиків.

Автомобіль ВАЗ влетів у фуру Інформатор

Автомобіль ВАЗ влетів у фуру Інформатор

Автомобіль ВАЗ влетів у фуру Інформатор

За словами очевидців, ВАЗ летів по трасі на великій швидкості. Він обганяв і періодично "підрізав" попутні авто. У салоні автомобіля лежала відкрита пляшка горілки і пиво, проте були постраждалі в стані алкогольного сп'яніння - поки невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині в страшній аварії постраждало 5 осіб. Один з водіїв загинув на місці. Його тіло вирізали рятувальники.

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