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28 лютого • оновлено в 16:06
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Аліна Рашевська

У Дніпрі авто збило жінку на "зебрі". Фото

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У п'ятницю, 28 лютого, в Дніпрі на проспекті Олександра Поля автомобіль Mitsubishi збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Обом учасникам дорожнього руху горів зелений сигнал світлофора. Попередньо, водій іномарки не поступився дорогою пішоходу, повідомляє Інформатор.

В результаті зіткнення жінка отримала травми рук і ніг. Потерпілу в свідомості госпіталізували до 7-ї міської лікарні.

У Дніпрі авто збило жінку

У Дніпрі авто збило жінку

Колаж

Всі деталі події з'ясовували правоохоронці. Рух на даній ділянці дороги не ускладнений.

У Дніпрі авто збило жінку

У Дніпрі авто збило жінку

інформатор

У Дніпрі авто збило жінку

У Дніпрі авто збило жінку

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі водій KIA збив чоловіка на пішохідному переході. Аварія трапился недалеко від Усть-Самарського мосту на вулиці Маршала Малиновського.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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