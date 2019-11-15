Головна Новини
15 листопада • оновлено в 17:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Світлана Коваленко
Світлана Коваленко

У дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину

409
Читати матеріал російською

Невідома жінка намагалася забрати чужу дитину з території дитячого садка №219 в Дніпрі.

Інцидент стався в четвер, 14 листопада, повідомляє в групу "Райончик" в Facebook користувачці Валерія Сердюк.

У дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину (ілюстрація)

У дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину (ілюстрація)

lvivpost.net

"Вчора (14.11.2019г.) Близько 17:00 на території 219 дитячого садка була вкрадена дочка моєї подруги. За дитиною в сад прийшла бабуся. У той момент, коли бабуся знімала бахіли, дитина вийшла з групи на вулицю. Через 30 секунд бабуся вийшла, а внучки вже немає", – написала жінка.

Новини
У Дніпрі чоловік викрав 6-річну дочку і ховав її в лісі

За її словами, бабусі дитини допомогли перехожі, хлопець з дівчиною, які бачили, як дівчинку забрала невідома жінка. Хлопець встиг наздогнати її і допоміг повернути дитину.

Повідомляється, що незнайомка встигла втекти.

У коментарях інша жінка повідомила, що її дитини також намагалися відвести.

"Вчора біля АТБ, який в кінці Косіора, до моєї доньки підійшла жінка років 40-45, і намагалася заманити її за будинок, обіцяла там показати кошеня, і дати погодувати його. Донька не повелася. Дивлюся, на районі загострення", – написала вона.

У дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину

Група "Райончик" в Facebook

Новини
Під Дніпром підліток втік з монастиря: фото і прикмети
У дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину

Група "Райончик" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Буську (Львівська область) колишній зек намагався викрасти зі школи ученицю ЗОШ №1. Інцидент стався під час занять фізкультурою, які відбувалися на стадіоні навчального закладу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Світлана Коваленко Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Теги
викрадення дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги