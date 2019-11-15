Невідома жінка намагалася забрати чужу дитину з території дитячого садка №219 в Дніпрі.

Інцидент стався в четвер, 14 листопада, повідомляє в групу "Райончик" в Facebook користувачці Валерія Сердюк.

У дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину (ілюстрація) lvivpost.net

"Вчора (14.11.2019г.) Близько 17:00 на території 219 дитячого садка була вкрадена дочка моєї подруги. За дитиною в сад прийшла бабуся. У той момент, коли бабуся знімала бахіли, дитина вийшла з групи на вулицю. Через 30 секунд бабуся вийшла, а внучки вже немає", – написала жінка.

За її словами, бабусі дитини допомогли перехожі, хлопець з дівчиною, які бачили, як дівчинку забрала невідома жінка. Хлопець встиг наздогнати її і допоміг повернути дитину.

Повідомляється, що незнайомка встигла втекти.

У коментарях інша жінка повідомила, що її дитини також намагалися відвести.

"Вчора біля АТБ, який в кінці Косіора, до моєї доньки підійшла жінка років 40-45, і намагалася заманити її за будинок, обіцяла там показати кошеня, і дати погодувати його. Донька не повелася. Дивлюся, на районі загострення", – написала вона.

Група "Райончик" в Facebook

Група "Райончик" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Буську (Львівська область) колишній зек намагався викрасти зі школи ученицю ЗОШ №1. Інцидент стався під час занять фізкультурою, які відбувалися на стадіоні навчального закладу.

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