Вибух під Дніпром: став відомий стан постраждалих дітей

Усі діти, постраждалі від вибуху в селі Пашена Балка Дніпропетровської області, живі. Двох із них у важкому стані вночі 2 липня прооперували в Дніпровській обласній клінічній лікарні.

Подробиці повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов у Facebook. Він подякував медикам, поліціі і небайдужим українцям за допомогу.

"Діти, які постраждали від вибуху, всі живі. Двох важких вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі кажуть, що стабільний. 5-річний малий – при свідомості. Ще двох зараз почали оперувати. У дитячій лікарні на Космічній все необхідне для допомоги є! Спасибі всім лікарям за професіоналізм, поліції і службі МНС за швидке реагування та всім небайдужим громадянам, які вночі співпереживали і пропонували допомогу!" - написав він.

Діти, постраждалі від вибуху під Дніпром Facebook Гліба Пригунова

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері 1 липня шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику під Дніпром. Вік потерпілих від 4 до 16 років.

Уламок Facebook Гліба Пригунова

Пізніше з'явилися фотографії понівечених дітей. По виду осколка, який дістали з черевної порожнини одного з потерпілих, користувачі припустили, що міг вибухнути ВОГ - осколковий боєприпас для гранатометів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!