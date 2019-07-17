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Суд в Дніпрі відправив двох митників на 6 років до в'язниці за хабарі

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Суд у0 Дніпрі засудив начальника відділу Дніпропетровської митниці до 6 років в'язниці і головного інспектора одного з відділів обласної митниці - до 5 років і 2 місяців за хабарництво.

Суд визнав чиновників винними в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу, передає прес-служба Служби безпеки України.

Суд засудив митників до 6 років в'язниці за хабарі

Суд засудив митників до 6 років в'язниці за хабарі

Прес-служба СБУ

"Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи вимагали гроші від приватних підприємців за безперешкодне митне оформлення вантажів", - сказано в повідомленні.

Зловмисники були затримані в січні 2016 року під час отримання чергового хабара.

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Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра визнав їх винними в злочині, засудив до позбавлення волі і конфіскації всього належали їм майна.

Також суд на 3 роки позбавив засуджених права займати посади в правоохоронних органах.

Постановою Дніпровського Апеляційного суду вирок залишено без змін і набув законної сили.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишнього директора департаменту соціальної політики КМДА Юрія Крикунова викрили в отриманні хабарів при проведенні тендерів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро хабар чиновники
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