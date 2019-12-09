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9 грудня • оновлено в 07:11
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Аліна Рашевська

Студентів евакуювали з диму: в гуртожитку Дніпра сталася НП

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У Дніпрі 8 грудня близько 20:19 гуртожиток Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Патона охопив густий дим.

Всіх студентів відразу ж евакуювали з будівлі, що знаходиться на вулиці Чернишевського, 1б. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У гуртожитку Дніпра сталася НП

У гуртожитку Дніпра сталася НП

24.kz

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Сприйнявши подію за пожежу, всі мешканці оперативно покинули приміщення. На місце викликали рятувальників. Як повідомила начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, на боротьбу з вогнем направили бригаду 1-ї пожежно-рятувальної частини. Після приїзду надзвичайники з'ясували, що насправді задимлення виникло через замикання електропроводу.

Рятувальники усунули проблему і перевірили на безпеку всі поверхи. У пригоді обійшлося без постраждалих.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що врятована студентка розповіла страшні подробиці про пожежу в Одесі. Дівчину дістали з палаючого приміщення за мить до того, як вогонь охопив увесь поверх.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа евакуація
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