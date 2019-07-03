Постріли пролунали у дворі будинку №16 по проспекту Івана Франка в Кам'янському Дніпропетровської області 1 липня. Очевидці стверджували, що молодий чоловік також погрожував дітям гранатою.

Правоохоронці, що негайно прибули на місце події, з'ясували: стріляв 23-річний чоловік, якому заважали діти, які грали у дворі в футбол. Про це йдеться в повідомленні Кам'янського відділу поліції.

Поліцейські встановили, що чоловік стріляв зі страйкбольного автомата. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

Зброю і страйкбольну гранату у порушника вилучили, а самого стрільця притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкції цієї статті передбачають штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі посадили десантника, який стріляв в студенток з вікна. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!