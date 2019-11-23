Стікав кров'ю: у Дніпрі пасажир тролейбуса помер у всіх на очах

У Дніпрі 22 листопада пасажири тролейбуса №20 рятували закривавленого хлопця, який втратив свідомість прямо в салоні.

Потерпілий помер в кареті "швидкої допомоги". Про це повідомили на сторінці "Дніпро оперативний" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі пасажир тролейбуса помер у всіх на очах Дніпро оперативний

Відомо, що в п'ятницю ввечері на зупинці "вулиця Калинова" в салон тролейбуса 20-го маршруту зайшов закривавлений хлопець і відразу ж втратив свідомість. Кондуктор і водій зупинили транспортний засіб і викликали медиків.

Ще живого хлопця перенесли в карету "швидкої допомоги", де почали проводити реанімаційні заходи. Незважаючи на старання і оперативність медиків, незабаром хлопець помер.

За попередньою інформацією, потерпілий перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння. Всі деталі того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

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У Дніпрі пасажир тролейбуса помер у всіх на очах Дніпро оперативний

У Дніпрі пасажир тролейбуса помер у всіх на очах Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на ходу загорівся трамвай з пасажирами. Інцидент трапився на маршруті №1. Пасажири в паніці вибігли з салону, "як пробка з шампанського".

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