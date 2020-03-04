Стало відомо про стан ошпареної окропом дитини з Дніпра

Стан трирічної дівчинки з Дніпра, яка 23 лютого отримала 50% опіків тіла при падінні у відро з окропом, значно покращився.

Після двох перенесених операцій та штучної коми дитина почала робити перші кроки до одужання. Потерпіла прийшла до тями і поступово повертається до повноцінного життя, повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер благодійного фонду "Совушка" Олександра Сова.

"Маленька Ганнуся, яка отримала тяжкі опіки (50 відсотків тіла), багато перенесла за останні 10 днів: дві операції, штучну вентиляцію легенів, медикаментозний сон і розлуку нехай і з прийомними, але такими рідними батьками. Завдяки самовідданій праці реаніматологів, комбустіологів і всього медичного персоналу вона робить крихітні кроки до одужання", – розповіла Сова.

У Дніпрі трирічний дитина впала у відро з окропом Колаж

Незважаючи на те, що дівчинка все ще знаходиться в реанімації, умови її перебування в лікарні максимально наближені до звичних.

"Попереду ще довгий шлях, проте Аня вже в свідомості, самостійно їсть і навіть почала гратися ляльками. А ще вона дуже любить дивитися мультики, тому що в реанімації все-таки нудно, особливо дитині з великої родини", – поділилася волонтерка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трирічна дівчинка впала у відро з окропом і отримала 50% опіків тіла. Дитину в украй важкому стані рятують в обласній лікарні на Космічній.

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