Смертельна ДТП під Дніпром: водій "Таврії" загинув на місці аварії

У ніч на 30 липня на трасі Запоріжжя-Донецьк в селищі міського типу Покровське відбулося ДТП.
В результаті лобового зіткнення "Таврія" і "BMW X5" водій "запорожця" загинув на місці. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
У Дніпрі лоб в лоб зіткнулися два легковики
mir24.tv
На місце події вирушило 5 рятувальників.
Пасажира "BMW X5" госпіталізували до прибуття рятувальників. Водія транспортного засобу співробітники ГСЧС витягували за допомогою переносного генератора і болгарки.
У Покровському сталося смертельне ДТП
ГУ ДСНС
Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Рівному п'яний водій влаштував смертельне ДТП.
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