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Смертельна ДТП під Дніпром: водій "Таврії" загинув на місці аварії

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У ніч на 30 липня на трасі Запоріжжя-Донецьк в селищі міського типу Покровське відбулося ДТП.

В результаті лобового зіткнення "Таврія" і "BMW X5" водій "запорожця" загинув на місці. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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У Дніпрі лоб в лоб зіткнулися два легковики

mir24.tv

На місце події вирушило 5 рятувальників.

Пасажира "BMW X5" госпіталізували до прибуття рятувальників. Водія транспортного засобу співробітники ГСЧС витягували за допомогою переносного генератора і болгарки.

У Покровському сталося смертельне ДТП

У Покровському сталося смертельне ДТП

ГУ ДСНС

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Рівному п'яний водій влаштував смертельне ДТП.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро аварія ДТП
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