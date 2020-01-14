Силоміць посадили в авто і відвезли: в Кривому Розі оголосили план "Перехоплення"

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 14 січня невідомі затягли людину в автомобіль і відвезли її в невідомому напрямку.

У зв'язку з інцидентом в місті був оголошений план "Перехоплення". Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Кривому Розі.

У Кривому Розі оголосили план "Перехоплення" Інформатор Київ

Попередньо, жертвою викрадачів став чоловік. Інцидент трапився на 95-му кварталі. Посеред білого дня зловмисники напали на містянина і силою посадили в легковик KIA, після чого моментально зникли.

Щоб затримати зловмисників, в місті ввели оперативний план "Перехоплення".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підліток влаштував стрілянину посеред вулиці. 16-річний хлопець просто вирішив розважитися.

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