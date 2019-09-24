Швидка не встигла: в Кривому Розі на шахті помер чоловік

У Кривому Розі Дніпропетровської області 23 вересня на шахті помер робітник.

Чоловікові стало зле під час зміни. Про це повідомляє Дніпроград.

У Кривому Розі чоловік помер на шахті Колаж

Відомо, що інцидент стався в нормальних умовах. 48-річний чоловік працював на шахті "Ювілейна". Посеред робочого дня у нього раптово погіршилося самопочуття. Колеги викликали чоловікові швидку, проте той помер до приїзду медиків.

На даний момент правоохоронці встановлюють всі обставини того, що трапилося.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром пожежа забрала життя чоловіка. У Марганці 22 вересня вогонь охопив багатоповерхівку. У власній квартирі учадів 50-річний чоловік.

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