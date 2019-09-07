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8 вересня • оновлено в 11:13
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Схопив за руку і потягнув у кущі: в Дніпрі забили на сполох через викрадачів дітей

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Жителі Дніпра стурбовані нападами на дітей. У мережі з'явилися повідомлення про спроби крадіжки.

Напади на двох дітей були здійснені 5 і 6 вересня в районі проспекту Миру. Про це повідомили батьки постраждалих в групі "Лівобережний 3 Дніпро" в Facebook.

У Дніпрі намагалися викрасти дітей

У Дніпрі намагалися викрасти дітей

sputniknews.kz

"Сьогодні на мого сина, учня 4 класу, було вчинено напад біля 147 школи, коли він йшов додому. Молодий хлопець схопив його за руку і потягнув у кущі, дитина почала кричати голосно "допоможіть". Хочу висловити величезну подяку парі, яка проходила повз і почула крики. Чоловік кинувся на допомогу! Нападник злякався і втік", – написала Ангеліна Михайлова.

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Жінка зазначила, що чоловік близько 30 років був одягнений в чорну толстовку "найк" з капюшоном. Мама хлопчика написала заяву в поліцію.

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Скріншот

"Лівобережний 3 Дніпро" в Facebook

"Сьогодні о 16-30 на проспекті Миру 51 жінка намагалася відвести дитину з двору, розповідаючи йому, що його чекає тато. Знаючи, що з чужими людьми не можна нікуди йти, дитина побігла додому. Жінка пішла за ним і після зауваження двірника пішла в невідомому напрямку", – повідомив Сергій Душман.

Скріншот

Скріншот

"Лівобережний 3 Дніпро" в Facebook

Користувачі Facebook забили на сполох через викрадачів дітей.

"У нас на районі походу з'явився педофіл, який любить дуже хлопчиків",

"Кошмар !!! Дякую за інформацію!",

"У нас вчора в саду чоловік з жінкою ледь не забрали дитину з садка. Може це вони?", – пишуть дніпряни в коментарях.

Скріншот

Скріншот

"Лівобережний 3 Дніпро" в Facebook

Скріншот

Скріншот

"Лівобережний 3 Дніпро" в Facebook

Скріншот

Скріншот

"Лівобережний 3 Дніпро" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві четверо невідомих посеред вулиці витягли з автомобіля хлопця, після чого запхали його в BMW і зникли.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
викрадення
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всплеск изнасилований женщин и детей на Украине можно объяснить тем, что большинство украинок выехало удовлетворять за деньги в другие страны. Остались дети. Им можно не платить.
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Serov Oleg
Serov Oleg
ежедневные новости..укротерритория населена педофилами....через одного...
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